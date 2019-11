Fonte: Alessio Del Lungo

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato a TMW del rendimento di Bernardeschi, giocatore che ha contibuito a lanciare nel calcio professionistico, al suo terzo anno alla Juventus: "Non sono d'accordo con i sostenitori bianconeri sul comportamento adottato nei confronti dell'ex viola. Stiamo parlando di un ragazzo che è quasi sempre entrato se non è partito titolare ed ha sempre dato il suo contributo alla causa: non capisco i motivi dei fischi. In Nazionale? Il valore di questo ragazzo è alto sia nel club che nella Nazionale di Mancini. Secondo me anche la Juventus sa benissimo che è molto molto importante, anche se uno come lui può fare ancora di più di quello che sta facendo vedere adesso. Bernardeschi non ha fatto male neanche con gli azzurri... Quello che risalta di lui è, oltre alla tecnica che dimostra di avere, il grande impegno che mette nelle partite in cui viene chiamato in causa".