Intervistato in esclusiva da TMW per parlare dei talenti lanciati dal suo Porto e sbarcati poi in Italia, Vitor Pereira ha commentato così la trattativa che quest'estate avrebbe dovuto portare James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli: "Lo prendemmo a soli 19 anni dal Banfield, talento e carisma parlavano per lui. A testa alta, col suo sinistro magnifico, quando puntava l'uomo tra le linee riusciva sempre a prendere la giusta decisione. James è un calciatore che va inquadrato bene tatticamente, togliendogli il più possibile i compiti difensivi per permettergli di avere maggiore libertà offensiva, ma resta un vero campione. Al Napoli avrebbe dato tantissimo, non è un caso che al Real Madrid sia tornato protagonista", le dichiarazioni dell'attuale tecnico dello Shanghai SIPG.