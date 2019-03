TMW - Valcareggi: "Chiesa andrà alla Juve. Conte-Inter non mi convince"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Furio Valcareggi, agente, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante l'evento Vite di Calcio. Tanti i temi affrontati, dal futuro dei giovani italiani a quello di alcuni allenatori.

Quale sarà il futuro di Chiesa?

"Ho la certezza che Chiesa andrà alla Juve, è un giocatore che costa 120 milioni, uno dei più forti del mondo. Lo metto con Mbappé e Hazard, mi ricorda Bale, Ribery e Robben".

Cosa pensa di Zaniolo?

"La Fiorentina lo ha perso in modo maldestro. Sta facendo bene, bisogna definire bene il ruolo. Gioca bene, ma adesso è ancora un po' anarchico".

Pioli lascerà la Fiorentina?

"Ora la Fiorentina è undicesima e deve provare a salvare la stagione con la Coppa Italia, altrimenti sarebbe fallimentare e non sarà confermato. È normale nel calcio, se non raggiungi l'obiettivo vai via. Deve vincere sempre il merito. Per la sua sostituzione vedo bene Di Francesco e Nesta".

Ci saranno altri scossoni in panchina?

"Sarri secondo me andrà alla Roma, mentre Allegri si fermerà un anno, se lo può permettere. Alla Juve potrebbe tornare Conte, o magari Mourinho...".

Conte andrà all'Inter?

"Non credo, sarebbe un insulto alla storia nerazzurra, è un nemico. San Siro non so se lo accoglierebbe bene"

Veretout può essere un uomo-mercato?

"Chi lo prende fa un affare, è un centrocampista completo, sempre al centro della manovra. Crea, picchia, imposta e fa gol".