tmw Valcareggi: "Se salta Conte all'Inter può tornare Spalletti. Non ci sono altre strade"

Furio Valcareggi ha parlato a TMW anche del futuro dell'Inter, in particolare della panchina: "Se Conte traballa e dovesse saltare, non credo che all'Inter possano prendere un altro tecnico da venti milioni, altrimenti sarebbe un'offesa al mondo e quindi può tornare Spalletti, già contrattizzato. Non vedo dove possano andare. Spalletti è di altissimo livello, negli ultimi undici anni è sempre entrato in Champions. Queste non sono chiacchiere. Allegri invece lo vedo possibile al Real dopo i disastri di Zidane".

