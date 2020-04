tmw Valdo: "Insigne fantastico. Joao Felix? E' più da Barça o City che da Atletico"

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, Valdo, attuale ct del Confgo ed ex centrocampista di Benfica e Paris Saint-Germian ha parlato del clacio italiano e delle grandi promesse portoghesi: "Devo dire che mi piace ora veder giocare o pequeno (il piccolo, ndr) Insigne del Napoli. Lo vedo differente dagli altri con un tocco del pallone raffinato e una capacità di finalizzazione fantastica. Quanto a CR7 è la professionalità: è diverso dagli altri, si dà al cento per cento in quel fa, senza contare il suo talento, la capacità di allenarsi e la sua passione".

Che idea si è fatto su Rafael Leao, considerato che da anni lei vive in Portogallo...

"Lo seguo da lontano ma è un buon giocatore, ha tutto, compresa una bella struttura fisica. Credo che debba solo avere più fiducia in se stesso e lavorare sempre di più".

Che prevede invece per Joao Felix? Può essere il nuovo CR7?

"Come ex del Benfica sono un grande fan di Joao Felix. E' un giocatore molto intelligente, tecnico, rapido nell'esecuzione. Ha tutto e tutti si aspettano grandi cose da lui. E' all'Atletico Madrid e a mio modo di vedere non è la miglior squadra per lui, considerato lo stile di gioco. Lo vedo più da Barcellona, Real Madrid o Manchester City. Ma spero che con la scelta che ha fatto possa raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo nessuna somiglianza con CR7, sono stili differenti. CR7 è CR7, Joao Felix può lasciare il suo segno seguendo il suo percorso".