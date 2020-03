tmw Valencia-Atalanta senza giornalisti. Niente conferenze, nessuna attività stampa

Valencia-Atalanta sarà a porte chiuse anche per l'informazione. Dopo la notizia di ieri con nessun giornalista italiano che sarebbe stato accettato all'interno del Mestalla, la UEFA ha comunicato la decisione di non accettare nessun commentatore, nemmeno chi detiene i diritti. Gli unici operatori saranno quelli dei broadcasting che manderanno il segnale. Non ci sarà attività stampa né oggi né domani, così come non ci saranno conferenze stampa dedicate per i media.