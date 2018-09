TMW - Valencia-Juve, Cañizares: “CR7 trionferà anche in bianconero”

Santiago Cañizares anticipa attraverso Tuttomercatoweb.com i temi di Valencia-Juventus, sfida di questa sera al Mestalla. I taronges dovranno vedersela contro Cristiano Ronaldo che, dopo aver segnato i primi gol in Serie A, vuole ripetersi già all'esordio europeo con la maglia bianconera. “CR7 trionferà pure alla Juve, statene certi. Anche l'anno scorso il suo avvio col Real Madrid non ha regalato gol ed emozioni, poi però sappiamo tutti com'è andata a finire. Sono straconvinto che il vero CR7 verrà fuori proprio nel momento in cui la Juve avrà bisogno di lui, ovvero nelle partite che contano", ha detto l'ex portiere del Valencia, del Real Madrid e della Nazionale spagnola.