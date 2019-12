TMW - Valencia, la verità su Marcelino e Peter Lim. E il "regalo" di Percassi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una storia dietro il passaggio del turno del Valencia agli ottavi di Champions League. Una serie di avvenimenti che parte direttamente da settembre, dopo una stagione storica per i bianconeri: vittoria della Copa del Rey, dopo undici anni, quarto posto in classifica dietro i soliti Barcellona, Atletico Madrid e Real, prima fra le umane, seconda qualificazione in Champions League consecutiva e semifinale di Europa League contro l'Arsenal. Con risultati come questi era impossibile mettere in discussione l'allenatore.

L'ESONERO DI MARCELINO - È arrivato come un fulmine a ciel sereno, tanto che nessuno in società sapeva che cosa fosse successo, quale il motivo per un addio dopo tre partite di campionato. La decisione è arrivata direttamente dal proprietario, originario di Singapore, Peter Lim. Un segnale forte per tutta la dirigenza, perché dopo sono arrivati gli addii - in serie - di Mateu Alemany e Pablo Longoria, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo, i due che avevano creato la rinascita del club. Tra i dirigenti e il proprietario c'era un tramite che è venuto meno, a poco a poco, perché gli incontri erano sparuti, due o tre volte l'anno.

L'IDEA DI LIM - Dopo i tanti successi avuti nel corso delle stagioni, il dirigente ha deciso di prendere il comando su tutti gli aspetti decisionali, facendo da referente sia come proprietario che per dirigenza e mercato: le figure di dg e ds sono state accorpate all'incarico del presidente, Anil Murthy, che di fatto ora è la persona preposta per parlare di tali questioni. Meno influente quindi la figura di Jorge Mendes, più volte accomunata negli anni al sodalizio iberico. Così c'è stata una rottura senza precedenti, per una questione di controllo societario che Lim aveva demandato e non voleva più lasciare. Un malessere sfociato poi nella frattura: il tecnico esonerato senza motivazioni e senza riscontri (perché tutti contrari) e l'arrivo di Celades come scelta univoca del proprietario.

UN UOMO SOLO - Per questo Albert Celades, che a Valencia ha lasciato ottimi ricordi da giocatore, nella prima conferenza stampa di Champions League non aveva nessun calciatore al suo fianco. "Se la società non ci dice le ragioni dell'addio di Marcelino, perché dobbiamo metterci noi la faccia?" il pensiero dei calciatori che hanno deciso di fare fronte comune in favore del loro ex tecnico, senza però mancare di professionalità. Così i risultati sono comunque arrivati, dopo un periodo difficile, nonostante tutto lo spogliatoio fosse schierato dalla parte di chi era stato appena mandato via.

GRUPPO UNITO - Al di là della presa di posizione delle prime battute, lo spogliatoio ha poi deciso di remare tutto unito nella stessa direzione. Questo perché lo spirito di squadra è alto, le difficoltà sono prese come una famiglia, come dimostrato nella passata annata quando, all'inizio, c'erano stati grossi problemi: nessuno ha deciso di fare la guerra per conto suo. Nonostante che non ci sia stata una spiegazione per l'esonero di Marcelino - vicino all'Inter prima dell'arrivo di Pioli - il gruppo si è cementato ulteriormente, fino alla serata della Johann Cruyff Arena, con la vittoria per 1-0 contro l'Ajax e il primo posto nel girone di Champions League.