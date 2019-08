TMW - Valencia, proposto Andre Silva per sostituire Rodrigo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jorge Mendes è al lavoro per tentare di piazzare Andre Silva, in uscita dal Milan. Il Monaco ha deciso di lasciare dopo i problemi rilevati durante le visite mediche, così il procuratore portoghese ha proposto l'attaccante al Valencia, dopo l'addio di Rodrigo in direzione Atletico Madrid. Per lui c'è anche l'opportunità Espanyol, anche se al momento più flebile.