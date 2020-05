tmw Valzer dei terzini in tutta Europa. Gosens tra i primi nomi del Chelsea

vedi letture

C'è gran fermento tra gli esterni mancini in giro per l'Europa. E Londra sembra il centro gravitazionale del mercato sulla sinistra. Le uscite potrebbero portare a cambiamenti importanti e l'approdo possibile di Emerson Palmieri in Serie A, con Inter e Napoli ben più che interessate, con la Juventus alla finestra che lo considera il primo nome dopo il sogno Marcelo, lasciano aperto un buco nel ruolo che il Chelsea sta pensando sempre di più di riempire con Robin Gosens.

Atalanta bottega cara La valutazione di Gosens, contratto fino al 2024, non è certo di quelle low cost. Si parla di una cifra superiore ai 20 milioni di euro per un giocatore pronto a vestire la maglia della Germania. Borussia Dortmund e Schalke 04 restano in fila per il prossimo nazionale teutonico ma i Blues hanno già mosso i primi passi. E Gosens è uno dei primissimi nomi sulla lista di Marina Granovskaia.