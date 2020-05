tmw Valzer delle panchine: per il Toro anche D'Aversa. E il Parma sogna Pioli

vedi letture

I club italiani guardano al futuro. Prossimo, per la ripresa, ma anche alla stagione che verrà. Scrivanie e panchine che si muovono, già in queste settimane di studio. Il Torino è una delle squadre più attive e non mancano certo ipotesi e nomi sui quali la futura dirigenza con Davide Vagnati, al quale dovrebbe affiancarsi Gianmario Specchia come caposcouting, stanno lavorando. Alle ipotesi sopra citate va aggiunto anche il nome di Roberto D'Aversa del Parma. Il tecnico ex Lanciano è certamente uno dei nomi più apprezzati a livello italiano: il rilancio di senatori o la capacità di gestire e far sbocciare giovani, da Bruno Alves a Dejan Kulusevski, non è passata inosservata.

Il domino parte da Milano Il domino delle panchine partirebbe da Milano. Perché Ralf Rangnick sarebbe sempre più vicino a sposare il progetto Milan. Libererebbe così Stefano Pioli e la società emiliana avrebbe, in caso di addio a D'Aversa, il sogno di riportarlo a casa. Un nome pesante per la panchina gialloblù, ma sul quale la dirigenza vorrebbe lavorare. Il primo obiettivo sarebbe quello di andare avanti con D'Aversa ma in caso di un'occasione importante come potrebbe essere quella del Torino, allora il club non gli tarperebbe le ali. E Pioli sarebbe il grande obiettivo per la successione.