Van Gaal su Koeman a Barcellona: "Sarà difficile col problema Messi da gestire"

A margine del premio Menarini a Firenze, Louis van Gaal, storico tecnico olandese che ha guidato i migliori club d'Europa, vincendo la Champions con l'Ajax nel 1995, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Su Koeman al Barcellona: "Penso che sia un buon tecnico, ex giocatore del Barcellona e questo gli dà maggior credito. Non sarà facile perché col problema Messi non si può mai sapere".

