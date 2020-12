tmw Vazquez pronto a tornare in A: idea per Lazio e Toro e sceglie una nuova agenzia

vedi letture

Pronto al ritorno in Italia. Da protagonista. Dopo l’esperienza al Siviglia, con cui è in scadenza di contratto, El Mudo Vazquez può tornare nel campionato italiano. Ci pensa da tempo la Lazio, potrebbe essere un’idea anche per il Torino. E intanto l’argentino ha deciso di affidare i suoi interessi alla Quan Sport Management Italia, che si sta muovendo per trovare la soluzione migliore. In arrivo i giorni di Vazquez, l’Italia è pronta ad accoglierlo di nuovo....