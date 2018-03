TMW - Vazquez: "Roma? Niente di concreto. Ma tornare mi piacerebbe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mudo Franco Vazquez ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW di diversi temi, soffermandosi anche sul suo possibile nuovo futuro in Italia. Questo un estratto delle sue parole: "Al Siviglia sto bene. Mi hanno accolto molto bene, la Liga mi piace e qui giocano i calciatori più importanti. Però mi piacerebbe tornare in Italia, non so quando ma mi farebbe piacere. La Roma a gennaio? Ho sentito le notizie. Ma niente di concreto. La Roma è un grande club, per qualsiasi calciatore sarebbe una bella piazza".