tmw Venezia, per il gioiello dell'Under 21 Maleh si muovono Udinese e Bologna

Per Youssef Maleh, gioiello del Venezia già nella scorsa stagione e diventato subito titolare in Under 21, comincia ad esserci movimento dalla Serie A: Udinese e Bologna hanno chiesto informazioni sul mediano classe 1998, italianissimo ma di origine marocchina. Per lui peraltro sono iniziati da qualche settimana anche i discorsi per un eventuale prolungamento del contratto.