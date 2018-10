TMW - Ventura-Chievo, stasera nuovi contatti: gli aggiornamenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giampiero Ventura e il Chievo, accordo ancora non raggiunto. Tra stasera e domani nuovi contatti tra le aperti per cercare un accordo che al momento non c’è. L’allenatore si trova a Bari, il contatto di stasera che potrebbe essere la conseguenza di un incontro in scena domani a Verona, servirà a capire se ci saranno le basi per trovare un’intesa. Al momento l’ex ct della Nazionale rimane favorito. Ma il Chievo studia anche nomi alternativi...