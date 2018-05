TMW - Ventura: "Spero la mia carriera non venga scordata per pochi mesi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Giampiero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, nell'A Tu Per Tu di mezzanotte di Tuttomercatoweb.com. Nel corso della chiacchierata, Ventura è tornato anche sulle ipotesi che lo hanno visto accostato a più panchine della Serie A, Cagliari (che però è a un passo da Rolando Maran, ndr) e Udinese su tutte. "Inutile dire con chi ho parlato. Conta ciò che succede, non le chiacchiere o i pour parler. Vedremo. Sicuramente ho tanta voglia di rientrare. Non posso pensare che trentacinque anni di calcio siano stati cancellati da tre mesi di... non calcio. Mi auguro che non sia così. Poi se davvero dovesse essere così, ne prenderei atto”.