Raggiunto da TMW in occasione del FIFA The Best, Juan Sebastian Veron ha commentato i nomi dei tre candidati alla vittoria finale: "Per quello che rappresentano Messi e Ronaldo è normale che siano finalisti, sono giocatori da 50 gol a stagione. Van Dijk è un grande difensore, ha vinto la Champions: vedremo come va, sarà una valutazione molto serrata".

Conte può riportare l'Inter ai fasti dei tuoi tempi?

"Sì, sono periodi diversi. Però credo che Conte stia vivendo un momento importante all'Inter e speriamo che possa mantenerlo. Non è facile contro una squadra come una Juve, ma col lavoro può creare un grande gruppo e una grande squadra".

Torna il Superclasico. Chi vedi favorito?

"È difficile da dire, non sarà una partita facile: il Boca vuole la rivincita. Sarà una partita molto aperta: il River è una squadra unita, il Boca ha grandi giocatori. Vedremo".