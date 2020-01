TMW - Verona, Badu: "Periodo duro, ora lavorare per aiutare la squadra"

Fonte: Dal nostro inviato, Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Verona Emmanuel Agyemang Badu ha parlato in zona mista dopo il successo sul Genoa: "Ora devo dimenticare tutto, lavorare molto duro per aiutare la squadra".

Che periodo è stato per te?

"E' stata dura per me e per la mia famiglia. Non ho mai sentito questa cosa per un giocatore. Ora tutto è andato molto bene, sto lavorando duro per tornare al top e aiutare la squadra".

Riconoscente alla società?

"Il presidente è una persona speciale. Il direttore sportivo è sempre stato con noi, ma è merito anche del mister. Ora dobbiamo pensare gara per gara perchè il campionato è lungo ma si vede che la squadra sta bene".

Cosa pensi di poter dare a questo gruppo?

"Sto bene. La squadra sta bene, siamo un bel gruppo con un grandissimo allenatore. Devo solo lavorare e aiutare la squadra per raggiungere l'obiettivo".

Che idea ti sei fatto della squadra?

"La squadra sta bene ma lo merita anche il pubblico".