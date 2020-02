Fonte: Dall'inviato Luca Chiarini

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attaccante del Verona Fabio Borini ha commentato così in zona mista il match vinto oggi contro la Juventus: "Penso che questa serata i tifosi se la ricorderanno per tanto tempo. Questa è la notte di Verona, è una piazza che mi si addice per quelle che sono le mie caratteristiche. Ho scelto Verona proprio per questi motivi, per il modo di giocare e per la gente. Gli ultimi risultati? Se abbiamo pareggiato a Roma e vinto questa sera non è un caso. Per me è stato facile inserirmi in questo gruppo, la mentalità è quella giusta. E lo abbiamo dimostrato anche quando siamo andati sotto, perché abbiamo continuato a crederci. Questi risultati importanti nascono dal nostro lavoro quotidiano, applicandoci tutti al massimo e seguendo le indicazioni del tecnico”, ha concluso.