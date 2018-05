TMW - Verona, contatti col Bologna per Fares. Napoli alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione dell’Hellas Verona non è andata come previsto dalla dirigenza scaligera che ora dovrà mettersi a lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo, già scritto, di centrare immediatamente la promozione. Proprio per questo il club del presidente Setti è già a lavoro e nei giorni scorsi sono andati in scena dei contatti col Bologna per Mohamed Fares. Il franco-algerino è stata una delle più belle sorprese della rosa di Pecchia ed il suo cartellino è uno di quelli in grado di portare nelle casse della società una succosa plusvalenza. Il Bologna ha chiesto informazioni e mostrato interesse insomma, ma non è l’unico club di A ad essersi mosso. Già nei mesi scorsi si era vociferato di Napoli e Juventus e proprio il club azzurro, nelle prossime settimane, tornerà a parlare con l’Hellas della fattibilità dell’operazione, soprattutto nell’ottica della possibile partenza di Faouzi Ghoulam.