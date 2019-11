TMW - Verona, Di Carmine: "Contento per il gol. Il segreto è il gruppo"

Fonte: Dall'inviato Luca Chiarini

Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, l'attaccante dell'Hellas Verona Samuel Di Carmine è intervenuto in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Queste settimane mi sono servite per capire alcune cose, ringrazio i miei compagni che mi sono stati vicini in questo momento e questo gol lo dedico oltre che a mia moglie e mio figlio anche a loro. Mi ha fatto capire delle cose Juric, la squadra è una squadra forte ed è giusto che io faccio parte di questo gruppo".

Finalmente è arrivato il gol?

"Ci tenevo perché ho giocato poco ed era importante sbloccarmi per la fiducia. E poi era importante per i tre punti della squadra, il cammino per la salvezza è ancora lungo, ci alleniamo al 100% tutti i giorni per raggiungerlo".

Cosa significa segnare contro la Fiorentina questo primo gol?

"Come prima cosa è stata un'emozione bellissima segnare sotto la curva, mi sono venuti i brividi e nell'esultanza si è visto e poi è stato importante per la squadra".

Ti aspettavi di partire titolare dopo tutto quello che è successo?

"Ho lavorato molto in queste settimane per far vedere al mister che avevo voglia di giocare, quando me lo ha detto ero molto contento".

Giornata felice tra gol e titolarità?

"Per un attaccante il gol è importante, è una spinta, una fiducia in più".

Dove può arrivare questo Verona?

"Dobbiamo continuare a dare il massimo in allenamento, a cercare di migliorare con grinta, con cattiveria e dobbiamo continuare così senza mollare mai".

Avete già fatto tanto?

"Sicuramente non abbiamo fatto poco ma la squadra ci crede, ha voglia di stare insieme, si impegna".

Ora la Roma, ve la giocate contro tutte: forse il segreto è questo?

"Per me il segreto è l'umiltà di un gruppo che si è creato quest'anno, un forte gruppo che con la voglia a levare qualche differenza con le altre squadre. Poi il lavoro porta tutto- La Roma è uno squadrone, noi dobbiamo allenarci al massimo e prepararla bene e dare tutto, poi vedremo".