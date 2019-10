TMW - Verona, Faraoni: "Abbiamo creato tanto, ma è andata male"

Fonte: Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, ha parlato in zona mista dopo il ko subito in casa con il Sassuolo: "Purtroppo è andata male, nonostante le occasioni non abbiamo raccolto nulla. Il Sassuolo ha pescato un jolly. Se continuiamo a giocare così i risultati prima o poi arriveranno. Cosa possiamo migliorare? I dettagli fanno la differenza, così a caldo posso dire che dobbiamo occupare meglio l'area. Ringrazio i tifosi per il sostegno, ci stanno vicini sempre. Dobbiamo continuare così. Non vediamo l'ora di tornare in campo per fare quello che sappiamo fare.