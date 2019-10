TMW - Verona, Kumbulla: "Bravi a contenere le ripartenze del Parma"

Fonte: dall'inviato a Parma, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona, commenta in mixed zone il successo degli scaligeri a Parma: "Abbiamo lavorato in questi giorni nel cercare di arginare le loro ripartenze, che sono il loro punto forte. Ci siamo riusciti e anche bene e abbiamo portato tre punti a casa. Secondo me siamo stati molto uniti, anche nella sofferenza perché il Parma ci ha fatto soffrire".

Con un centrale così giovane (classe 2000) il Verona ha la difesa meno battuta: "Non è che guido la difesa, i compagni mi aiutano, anche attaccanti e centrocampisti".

Sfida particolare con Dermaku: "Ci siamo salutati e ci siamo dati un arrivederci in Nazionale, si spera".