TMW - Verona, non solo Bologna su Fares. Idea per SPAL, Parma e Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mohamed Fares è uno di quei giocatori che in estate partirà da Verona. Gli interessi dalla Serie A non mancano ed il club scaligero utilizzerà i soldi derivanti dalla sua cessione per finanziare il mercato. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell'interesse del Bologna, ma come detto in Italia sono tanti i club interessati: nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da TMW, anche Parma e SPAL hanno sondato la pista che porta al classe '96. Senza dimenticare il Genoa, da tempo attento alla sua evoluzione. Ecco perché in estate attorno al nome di Fares potrebbe scattare una vera e propria asta.