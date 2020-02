TMW - Verona, Pazzini: "Queste sono le notti che uno sogna da bambino"

Fonte: Dall'inviato Luca Chiarini

Al termine del match vinto contro la Juventus è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, l’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini: “È stato tutto molto concitato, ma è bellissimo, una sensazione pazzesca, in questo stadio. Era la terza partita in sei giorni e la squadra ha dato tutto”.

Il rigore?

“Il rigore è sempre una lotta psicologica col portiere, poi questa cosa del VAR sicuramente è buona, ma c’è sempre il rischio che l’arbitro cambi idea. E poi c’è Szczesny che è un gigante, la porta era piccola. Sono molto contento”.

Non è facile vedere le partite dalla panchina.

“Sì perché vorresti comunque dare una mano. Questa squadra ha giocato col cuore, abbiamo fatto tre partite in una settimana e abbiamo fatto cinque punti, penso sia davvero qualcosa di bello”.

Che scenari si aprono?

“Sicuramente conoscendo il mister si aprono tanti scenari perché lui non vorrà mollare niente e nemmeno noi. È bello giocare quando non hai tanta pressione, ci godiamo questo momento. Rispetto all’anno scorso sono cambiate tante cose. È bello stare in quella posizione e non vogliamo mollare. Queste sono le notti che uno sogna da bambino”.