TMW - Verona, Pazzini: "Sempre disponibile, felice quando posso aiutare"

Fonte: dall'inviato Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini, tornato a segno in Serie A nel rocambolesco 3-3 con cui l'Hellas ha riacciuffato il Torino nel match casalingo dell'ora di pranzo, commenta così in zona mista l'esito dell'incontro: "Aspettavo questo momento dalla Serie A di due anni fa, ci tenevo a fare bene quest'anno contro le difficoltà. Sono contento, non ho mai mollato e ho sempre sperato in una giornata così. Devo ringraziare tutti quanti, è una grande soddisfazione nella settimana prima del Natale. Più bel regalo non potevo avere. Mi metto sempre a disposizione, che siano cinque o cinquanta minuti. Ho un rapporto speciale con questa città, e ci tengo a maggior ragione. Quando riesco a dare una mano sono sempre contentissimo, non ho parole: abbiamo ripreso una partita che era difficile pensare di rimontare".

C'è qualche minuto in più nelle sue gambe?

"Ho dimostrato che sto bene. Va bene così, sono contento: lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Perdere avrebbe pesato, e meritavamo anche qualche punto in più perché le prestazioni ci sono sempre state. Gennaio sarà fondamentale".

Una promessa per il 2020?

"L'obiettivo comune, la salvezza. Come arriva, chi gioca più o meno mi interessa poco".

E il contratto?

"Non ci ho mai pensato, non è un problema e aspetto. Sono contento di quanto sta facendo la squadra".