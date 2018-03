TMW - Verona, Pecchia su Kean: "Non è facile trovare un 2000 così forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia, intercettato da TMW a margine della Panchina d'Oro, ha parlato anche di Moise Kean: "Non so se è da Juve, dipende solo dalla sua voglia di migliorarsi. Certo, non è facile trovare un 2000 che gioca con continuità e che ha già segnato 4 gol. È stato anche sfortunato perché ha perso diverse partite per infortunio".