TMW - Verona, Pessina: "Una sconfitta che fa male, soprattutto in casa"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Pessina, centrocampista del Verona, ha parlato in zona mista dopo il ko subito con il Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È una sconfitta che fa male, in casa, spinti dal nostro pubblico, diamo sempre qualcosa in più. Abbiamo creato tanto e giocato bene, questo purtroppo non è bastato. È andata male, il Sassuolo ha pescato un Jolly. Noi stiamo facendo fatica, la porta sembra stregata. Dobbiamo essere più cinici, più affamati, sappiamo che un gol può bastare per vincere le partite. L'occasione fallita? Non ho scuse, quando hai queste palle gol deve segnare, non importa come. Il ruolo? Gioco dove chiede il mister, cerco di portare a termine i compiti che mi affida. Questa sconfitta fa male anche dal punto della classifica, ma il campionato è lungo: se giochiamo come sappiamo i risultati arriveranno. Torniamo subito in campo fra quattro giorni, questo è un bene".