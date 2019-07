Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona stringe per Boris Radunovic. Secondo quanto raccolto da TMW, il club scaligero sarebbe a un passo dall'intesa con l'Atalanta per il giovane portiere, classe '96 e nella scorsa stagione in prestito alla Cremonese. Accordo quasi raggiunto e trattativa in dirittura d'arrivo, un nuovo rinforzo per il tecnico Ivan Juric.