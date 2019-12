TMW - Verona, Stepinski: "Ora spero di iniziare a segnare spessissimo"

Fonte: dall'inviato Luca Chiarini

Anche per Mariusz Stepinski quella del Bentegodi è stata l'occasione giusta per tornare al gol. Così il centravanti polacco dell'Hellas, dalla zona mista, dopo il 3-3 interno contro il Torino: "Il gol lo aspettavo da tanto... Momento molto importante per me, e per la squadra che ha pareggiato. Sono contento, sappiamo che non siamo stati perfetti ma siamo contenti della rimonta straordinaria".

Cosa è scattato?

"Anche sul 3-0 bisogna lottare fino alla fine... Se molli prendi anche il quarto o il quinto. Abbiamo sempre la mentalità giusta, lo spirito che serve e l'abbiamo fatto vedere. Siamo tutti contentissimi di essere riusciti a pareggiare, siamo consapevoli quanto sia stata dura".

Serviva freddezza per il 3-3 dopo l'errore di poco prima...

"Prima avevo sbagliato un gol, ma avevo i miei problemi. Forse si è visto che non avevo tanta fiducia, spero che questo gol possa darmene. Da questo momento spero di riuscire a segnare spessissimo".

Quali sono state le sue reali difficoltà finora?

"Sono una persona positiva, e non guardo indietro. Lavoro tanto, e se non segno significa che devo lavorare di più. Quando lo fai bene, il gol arriva, non c'è niente da fare: serve pedalare a testa bassa".

L'obiettivo adesso?

"Voglio arrivare alla salvezza prima possibile".