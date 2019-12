TMW - Verso Italia-Svizzera, Behrami: "Soffre le difese chiuse e i big match"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, Valon Behrami ha anche raccontato la sua Svizzera. Che al Mondiale si troverà davanti, nel girone, l'Italia di Roberto Mancini. "Hanno fatto dei cambiamenti in questi due anni, è cambiata generazione. Ci sono ragazzi più giovani, sostanzialmente in possesso palla fa la difesa a tre, in fase difensiva va sul 4-4-1-1. Il dieci diventa quasi una mezzala in fase di non possesso bassa. Poi costruisce a tre, con un terzino che spinge e con un'ala che va dentro. Ha possesso, i difensori costruiscono come Akanji e Schar, il portiere è sicuro. Ti fa abbassare molto".

E davanti?

"Stanno ruotando per i vari infortuni, Embolo e Seferovic tecnicamente giocano. Poi da una parte Shaqiri che rientra, poi Mehmedi che è destro e rientra. Giocano tanto palla a destra, l'alto di sinistra va in profondità e ti crea apprensione, si muovono e ti fanno abbassare. Però soffriamo squadre basse tipo la Svezia, di quelle che ripartono, aperte. L'unico pericolo è che ci smarriamo nelle grandi partite, abbiamo sempre peccato lì di personalità".