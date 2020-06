tmw Verso Juve-Milan, Pioli prova il 4-2-3-1 con Rebic vertice. Dubbio Paquetà-Bonaventura

A Milanello si continua a lavorare in vista dell'imminente rientro in campo dei rossoneri, per la semifinale di Coppa Italia: Pioli ha provato ancora lo stesso undici nella seduta di oggi: Donnarumma in porta con Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria nel quartetto difensivo, Kessie e Bennacer a fare da schermo più Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu alle spalle di Rebic, vista l'indisponibilità di Ibrahimovic. Modulo in alternanza 4-2-3-1 e 4-3-2-1, con Paquetà o Bonaventura mezzala sinistra. Leao ancora tra le riserve.