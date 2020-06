tmw Verso Juve-Milan, sarà 4-3-3: Sarri si affiderà al tridente con Dybala e Douglas

Nessuna sorpresa, Sarri sceglierà gli uomini che scenderanno in campo dal primo minuto venerdì contro il Milan sulla base del 4-3-3. Il tecnico deve sciogliere gli ultimi nodi nei prossimi giorni, in particolare per il ruolo di terzino destro: nel ballottaggio tra Danilo e Cuadrado, il primo resta favorito malgrado il secondo sia stato schierato tra i titolari nel test in famiglia di venerdì scorso. Khedira dovrebbe partire titolare, così come Bentancur in cabina di regia. In avanti, anche se non al top, Dybala e Douglas Costa insieme a Cristiano Ronaldo.