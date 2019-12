© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da casa Juve in vista della sfida alla Lazio di sabato: Rodrigo Bentancur sembra il sostituto naturale di Khedira, ma occhio alle possibili sorprese di Sarri, che ha dimostrato di avere fiducia anche in Emre Can. Contro la Lazio Szczesny tornerà tra i pali; in difesa, con Cuadrado, Bonucci e De Ligt, più uno tra Alex Sandro e De Sciglio per il posto di laterale sinistro, con il brasiliano favorito. A centrocampo dunque Bentancur, Pjanic e Matuidi. Ramsey, sulla trequarti, dovrebbe supportare Dybala e Ronaldo in attacco, con Higuain che stavolta dovrebbe partire dalla panchina.

Questa la probabile formazione della Juve per la sfida dell'Olimpico (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (De Sciglio); Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.