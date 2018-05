TMW - Verso Roma-Liverpool: cresce l'ipotesi di 4-2-3-1 con Gonalons dal 1'

Fonte: dal nostro inviato a Roma, Pietro Lazzerini

Ultime di formazione sulla Roma, in vista della gara di domani contro il Liverpool. Tra le possibilità dell'undici scelto da Eusebio Di Francesco, c'è anche quella del 4-2-3-1: Gonalons e De Rossi in mediana, dunque con Pellegrini in panchina, con Nainggolan trequartista e il resto della formazione confermata con El Shaarawy e Schick esterni e Dzeko punta centrale.