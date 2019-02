TMW - Vialli: "Juve, scelte giuste e puoi superare l'Atletico"

Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

Dopo il premio Il Bello del Calcio in Gazzetta, Gianluca Vialli parla alla stampa presente. "Ho provato orgoglio e umiltà nel ricevere questo premio dedicato a una leggenda del calcio italiano come Giacinto Facchetti. Ho dubbi sul nome se è riferito a me -ride-, ma lo prendo ed è bello essere ricordato per quel che ho fatto nella vita. La Juve in Champions? E' una partita difficile ma aperta: ha già fatto tre gol al Bernabeu, rischiando di qualificarsi dopo un risultato anche più complicato. Può fare due gol, gestendo supplementari e rigori: l'ambiente si ricompatti, Allegri deve fare le scelte giuste e la speranza è che l'Atletico sia in giornata un po' storta. Dico 50 e 50 adesso. Il mio futuro? Sulla Sampdoria ho letto tante cose, a volte mi sembra di leggere un film: credo sia parte del lavoro della stampa, non mi disturba ma Ferrero e il suo entourage stanno facendo un grande lavoro. Se deciderà di vendere lo farà lui, io ho le mie cose a cui pensare. Non dico niente, so che qualsiasi risposta potrà essere usata contro di me, dico solo che mi divertono alcune cose che leggo. Icardi? Sono cose che non conosco, che ho solo letto: è meglio che non ne parli. La FIGC? E' una proposta che mi è stata fatta, sono grato a Gravina. E' un ruolo importante che mi permetterebbe di riprendere una storia che si è interrotta troppo presto con la Nazionale. Sto facendo le mie riflessioni, devo essere consapevole di poter fare bene, di aver la forza per farlo e di essere la persona giusta. Presto avrà una mia risposta".