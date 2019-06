TMW - Vicepres. Lecce: "Abbonamenti un premio per i fedeli". I prezzi

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, nella giornata dedicata al lancio della campagna abbonamenti e alle nuove maglie, ha rivelato: "Il record è di 13.589 abbonati, vogliamo superarlo. Vogliamo premiare chi c'è sempre stato attraverso due tariffe, avranno una prelazione per il posto. Massima attenzione anche alle famiglie, con una serie di combinazioni e abbonamenti gratis fino a 5 anni e tariffe over 65. Infine vogliamo privilegiare gli abbonati con matrigne medie che vanno da 9.74 a 13.95 in curva e distinti".

Lo slogan della campagna abbonamenti - che partirà il 7 giugno - è "LECCENDARI... per continuare a vivere il sogno". In basso la foto con i prezzi di ogni settore, che vanno dai 185 euro ai 1400. Contro Juventus, Milan, Inter e Napoli il biglietto in curva costerà 40 euro, quasi venti euro in più di ogni singola gara della stagione. E per i bambini c'è in regalo la maglia dello scorso anno con la data e l'orario che ha sancito la promozione in Serie A dei salentini.