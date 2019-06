Nella lunga intervista rilasciata alla nostra redazione, il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha parlato anche del ritorno in Serie A dei giallorossi: "Per salvarsi servirà un miracolo, probabilmente ha la stessa difficoltà di una promozione in Serie A. Partiamo alla pari con le altre due neo-promosse, però per poterci salvare bisognerà rubare un posto a chi in A c’è da tempo. E sappiamo benissimo che chi è nella massima serie da più anni, è più forte economicamente. Raggiungere il nostro obiettivo è paragonabile alla vittoria di una Champions League”.

“Ci affidiamo - prosegue - al quel duo magnifico formato dal direttore sportivo Meluso, che da quando lavora con noi si è sempre fatto trovare prontissimo sulle scelte, e dal nostro tecnico Liverani, che ci ha messo del suo per portarci a raggiungere la doppia promozione. Rappresentano un valore aggiunto, faranno in modo di farci lottare per questo ennesimo miracolo”.