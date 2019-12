TMW - Vicepres. Newell's: "Sogniamo ancora di riportare a casa Messi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il Newell's Old Boys sogna ancora di vedere Lionel Messi esordire con la camiseta rojinegra". Parola del vicepresidente della Lepra, Cristian D'Amico, intervistato in esclusiva da TMW all'indomani della vittoria del sesto Pallone d'Oro da parte del campione argentino.

C'è il rimpianto di non averlo visto diventare grande proprio con questa maglia? Se non fosse stato per la sua malattia, l'ipopituitarismo, magari oggi si racconterebbe una storia diversa...

"Ci sarebbe davvero piaciuto vederlo debuttare in Primera División argentina col Newell's. Sono sicuro che così facendo Messi avrebbe realizzato il suo sogno nel cassetto di quando viveva a Rosario. Ma alla fine, purtroppo, le cose non sono andate in questo modo. Se ci guardiamo indietro, non possiamo che rimpiangere la condizione in cui era il nostro club quando la famiglia di Leo decise di portarlo nella Masía, a Barcellona. Fu un periodo buio per noi: aver lasciato partire un nostro figlio sportivo è stato solamente una delle cose negative di quel Newell's, ma per fortuna ora abbiamo voltato nettamente pagina".

Nonostante si parli di contratto a vita col Barça, non avete però ancora rinunciato all'idea di vederlo giocare un giorno con la maglia del Newell's. Dica la verità...

"Assolutamente no. Nutriamo tuttora il desiderio di vederlo entrare allo Stadio Marcelo Bielsa con la camiseta rossonera. Finché Messi continuerà a ricordare al mondo che questo è un traguardo che deve ancora raggiungere, il nostro sogno resterà vivo insieme a tutto l'amore che proviamo da sempre nei suoi confronti. Prepareremo il nostro club a dovere per quando questo fatidico momento arriverà".

Clicca qui per l'intervista integrale di TMW al vicepresidente del Newell’s.