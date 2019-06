Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il centrocampista del Cile e del Barcellona Arturo Vidal, intervistato da TMW nella zona mista del Maracanã, ha parlato così dei quarti di finale della Copa América con la Colombia e dell'approdo all'Inter del suo ex allenatore Antonio Conte: "La Colombia ha tutto: gioca bene, ha attaccanti fortissimi, un talento come James Rodriguez, una difesa molto alta che gioca bene palla al piede... tanta qualità complessiva. Ci servirà un po' di fortuna, sarà necessario fare gol prima di loro".

La Colombia è la sorpresa della Copa América?

"La Colombia si è meritata i quarti di finale, è una delle migliori squadre che si è visto in questa Copa América. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza, possiamo farcela se ci concentriamo e prepariamo bene la gara".

Intanto, il suo ex allenatore Conte è andato all'Inter e i rumors su di lei sono tornati di moda.

"Ho visto che Conte è andato all'Inter, gli auguro tanta fortuna. Io al momento sono felice qui in Nazionale, mi preparo per vincere la Coppa".