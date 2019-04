Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW a margine della presentazione di Radio Bianconera: "Parlare e raccontare in modo serio la Juventus in una nuova radio è una cosa molto importante. Ci sarà anche il giusto confronto con la tifoseria e parleremo di cose che un sostenitore magari non vuole sentirsi dire. Il fallo di mano di Alex Sandro? Parliamo di niente, visto che la Juve sta vincendo da otto anni di fila. La squadra ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre. Il problema non è delle squadre ma degli arbitri. O è sempre rigore o non lo è, serve una regola fissa, anche con il braccio attaccato al corpo. La prova tv per Mandzukic? Non condividerei la squalifica, se l'arbitro ha visto allora ok, ma in caso contrario non deve essere rivisto in tv. Ai miei tempi succedeva di tutto, la mia idea è che dovrebbe finire tutto lì".

La Juve a +20 ma continua a battere le big?

"Come abbiamo detto sono otto anni che i bianconeri vincono tutto. Sono i migliori giocatori in Italia e con Cristiano Ronaldo sono migliorati ancora. Il suo compito adesso è quello di far vincere la Champions alla Vecchia Signora".

Cosa bisogna temere dell'Ajax?

"Le squadre non vanno temute ma rispettate. Questa squadra è molto giovane e corre molto. Le difficoltà possono nascere qualora la Juve non abbia la testa a posto. Si rischiano brutte figure contro formazioni che sono mentalmente al top e che non hanno niente da perdere".