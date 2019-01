TMW - Vieri difende Higuain: "Solo quando non segna lui è un casino"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

"Sono sovrappeso per fare il modello". Inizia con una battuta l'intervista realizzata a Firenze a Christian Vieri, a margine dell'evento organizzato in questi giorni da 'Pitti'.

Cosa pensi degli ultimi episodi di violenza negli stadi?

"E' sempre la stessa roba, preferisco non parlarne. Tutti dicono sempre le stesse cose e nessuno fa mai nulla".

La Juventus ha già vinto lo Scudetto.

"Si sapeva, dai. Sono troppo più forti e hanno preso anche Cristiano Ronaldo. Però è un bel campionato, il Napoli è sempre lì e l'Inter sta facendo sempre bene. Ci sono tante squadre che lottano per il secondo, terzo e quarto posto".

Ieri Leonardo ha rilasciato parole pesanti su Higuain.

"E' un momento un po' così, ma nell'ultimo turno di campionato s'è sbloccato ed è l'attaccante più completo che c'è in Italia. Il problema è che se non fa gol lui succede un casino, se non fa gol un altro non succede nulla. I grandi bomber hanno sempre grandi responsabilità".

Piatek ti piace?

"E' bravo, ma bisogna vederlo nel tempo. Non è che se uno fa 10-12 gol è un fenomeno. Io dico sempre che un attaccante è bravo se per 3-4 anni consecutivi realizza più di dieci gol. Come Quagliarella, no? Sta andando alla grandissima, merita la Nazionale e credo ci arriverà".

La Fiorentina sta avendo difficoltà in attacco.

"Non è facile far gol, poi due turni fa hanno vinto a Milano. Stanno facendo crescere i giovani e credo sia la cosa più importante".

C'è un rilancio dei giovani italiani?

"Si, piano piano stanno tornando. Chiesa e Barella sono bravi".