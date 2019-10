TMW - Vieri: "Higuain? Fra i top5. Solo un pazzo poteva venderlo"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento: "Io e Ronaldo? Ho avuto un buon rapporto con tutti i miei compagni ed è la cosa a cui tengo di più".

Un attaccante che mi somiglia?

"Ci sono pochi mancini in giro".

Higuain?

"Sono settimane che mi chiedo chi fosse il pazzo che voleva venderlo. È uno dei cinque attaccanti più forti al mondo e lo sta dimostrando"

Belotti?

"Grande centravanti, cuore granata. Voglio vederlo segnare di più perché ne ha le qualità".

Il talento più puro del calcio italiano?

"Buffon (ride, ndr). Può giocare altri dieci anni. A parte gli scherzi ci sono Barella, Tonali e Chiesa sono fortissimi. Era già una decina di anni che mancavano talenti di questo livello".

Il Milan?

"Hanno preso un tecnico esperto come Pioli. Serve che la stampa gli dia tempo. Per vincere ci vuole tempo e non si può pensare che dopo due mesi una squadra giochi bene fin da subito. Serve tempo per migliorare e vincere".

Piatek?

"Non dipende da un solo giocatore ma da tutta la squadra. Si gioca, si vince e si perde in undici. Se giochi insieme i risultati arrivano".