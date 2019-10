TMW - Vieri: "Milan, a Pioli serve tempo. Piatek? Si perde e si vince in 11"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Intervistato in zona mista a margine del "Festival dello Sport" di Trento, Christian Vieri ha commentato anche il nuovo corso del Milan. Questo quanto raccolto da TMW: "I rossoneri hanno preso un tecnico esperto come Pioli. Serve che la stampa gli dia tempo. Non si può pensare che dopo due mesi una squadra giochi bene fin da subito. Serve tempo per migliorare e vincere".

Piatek?

"Non dipende da un solo giocatore ma da tutta la squadra. Si gioca, si vince e si perde in undici. Se giochi insieme, i risultati arrivano".