Fonte: Dennis Magrì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene dalla serie B per Mauro Vigorito, portiere del Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, l'estremo difensore classe '90 piace molto al ChievoVerona, ma il club salentino non sarebbe convinto della sua cessione. Vigorito per Liverani è un secondo portiere affidabile e il tecnico del Lecce non vorrebbe correre rischi da qui al termine della stagione.