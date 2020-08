tmw Vinazzani: "Lazio, Fares mi piace. Vi dico tutto sui talenti del Rijeka"

vedi letture

Nell'intervista a TMW che potete vedere sotto, Claudio Vinazzani ha parlato anche della Lazio: "Credo sia stata la più bella realtà del campionato con l'Atalanta. Silva potrebbe portare ulteriore qualità e sarebbe importante a livello di mentalità. Anche l'anno prossimo sono convinto che la squadra farà un campionato all'avanguardia. Come esterno mi piace molto Fares, quest'anno è stato fermato dall'infortunio ma ha dinamismo, buona tecnica in corsa, può dare tanto". Poi sui talenti del Rijeka, club per il quale lavora: "Segnalo Lepinjica del '99 centrocampista di qualità, Stefulj esterno di sinistra del '99 che ha corsa e fisicità. Da seguire anche Braut e Smolcic, centrale difensivo di sinistra classe 2000. Il Rijeka sta dando parecchi giocatori alle nazionali croate, puntando sulla gioventù con ottimi risultati".

Your browser does not support the video tag

Claudio Vinazzani: "Lazio, Fares mi piace. Vi dico tutto sui talenti del Rijeka" © video di Lorenzo Marucci