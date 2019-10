Fonte: inviato a Salisburgo

“Volete giocare con noi?”. La celebre domanda della serie cinematografica di Saw finisce sugli spalti della Red Bull Arena. I tifosi del Salisburgo, infatti, hanno esposto un telone con l’immagine di Jigsaw, nell’ambito di una coreografia rossa e argentata che richiama esplicitamente i colori della celebre bibita energetica. Un modo per provare a intimorire il Napoli di Carlo Ancelotti stasera in Austria.