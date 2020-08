tmw Vrenna chiarisce le voci sulla Pro Vercelli: "Concentrati solo sul Crotone"

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha smentito ai microfoni di TMW l'interesse per l'acquisto della Pro Vercelli, club che milita in Serie C: "Voglio far chiarezza sulla questione, le voci destabilizzano e non aiutano. Con l'attuale direttore Casella, prima a Gozzano e ora a Vercelli, c'è una forte amicizia e un rapporto lavorativo ma questo non vuol dire essere proprietario di una squadra o essere in procinto di diventarlo. L'unico legame che c'è con la Pro Vercelli è quello che ho spiegato prima con Casella, il nostro focus è su Crotone. Sono 27 anni che lavoriamo col club, acquisire un'altra squadra andrebbe a influire anche sul lavoro fatto lì e non c'è intenzione".