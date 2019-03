© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha ricevuto quest'oggi a Milano il Premio Socrate 2019 (premio fondato 7 anni fa da Cesare Lanza, che punta a valorizzare personaggi che si sono distinti per meritocrazia, nelle loro carriere o nell'impegno sociale dimostrato). Queste le sue parole direttamente dal palco del Rosa Grand Hotel: "Dirò sempre quello che penso. Ringrazio Mauro perché mi difende e mi rispetta. Pure se a volte non la pensa come me, a casa qualche volta litighiamo e discutiamo ma lui mi rispetta sempre. Per le mie figlie auguro un uomo come mio marito perché mi lascia dire ciò che penso. Continuerò con le mie idee, nonostante sia difficile per le donne nel mondo del calcio. Sono veramente orgogliosa di ricevere questo premio, ringrazio l'Italia che ha sempre aperto le porte a noi argentini".